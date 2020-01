Carlo Alberto Belloni, agente di Michele di Gregorio, portiere dell’Inter in prestito al Pordenone, ha parlato a TorinoGranata.it della sua esperienza in Serie B e dell’interesse dei granata: “Non sono stupito del campionato che sta disputando, chi lo conosce sa del salto di qualità che ha fatto nelle ultime stagioni e la scuola Inter è una garanzia. Il Pordenone è l’ambiente ideale per lui, ha trovato la giusta continuità ad alto livello”



SUL TORINO – “È sotto contratto con l’Inter fino al 2022 e quindi chi lo vuole, dovrà andare a bussare lì. Il Torino mi pare abbia già mandato qualcuno ad osservarlo, ma da questo a dire che ci sia un interesse ce ne passa. Chiaramente la stima di grandi club fa piacere anche se di concreto non c’è stato nulla. Prima bisogna concludere la stagione nel migliore dei modi, poi con calma ragioneremo sul futuro”.