Gioiello scovato da Sabatini alla Roma, venduto a peso d'oro all'Inter dove ha deluso ogni aspettativa, poi la Samp dove è partito bene per poi far perdere le tracce. E alla fine, in silenzio, un prestito aldove da mesi sta ritrovando livelli di rendimento elevatissimi. Votato come il miglior terzino del Sudamerica, Dodò rivede la sua strada. Il suo agente- unico a rappresentare Dodò insieme al papà e all'agente Junior Pedroso - a Calciomercato.com racconta le sue sensazioni sul laterale mancino."Sì, sta vivendo una stagione fantastica al Santos. In Sudamerica è considerato un terzino al top. Dodò ha accettato questa sfida: tornare in Brasile per mostrare a tutti il suo talento e la sua qualità, a patto di avere un po' di continuità. Ha ritrovato maturità, si è adattato velocemente perché nonostante non giocasse in Italia si è sempre allenato duramente. Era prontissimo da subito, questo è il vero Dodò."Tornerà a gennaio prossimo dal prestito e sarà nuovamente della Sampdoria. Ma è presto per capire cosa vorrà fare la società"."La relazione tra Dodò, noi dell'entourage e la Samp è fantastica. Lo hanno acquistato dall'Inter dopo 6 mesi di prestito, il club è serissimo: non ci sono problemi. Ha giocato qualche partita, poi ha trovato poco spazio, ma Montella puntava tantissimo su di lui ed è stato Montella a farlo riscattare"."Una persona speciale. Questo è Sabatini per Dodò: ha il nostro rispetto e la nostra gratitudine. Ha scoperto centinaia di talenti in Sudamerica, con Dodò non gli è andata male, fidatevi che non si è sbagliato. Lo ha comprato dal Corinthians e l'ha venduto due anni dopo all'Inter!"."L'Inter resterà nel cuore di Dodò perché giocare in un club simile è indimenticabile. Ha vissuto i suoi momenti migliori e non dimenticatevi che stava iniziando a carburare: ha giocato l'Europa League segnando due gol,. Non ha funzionato perché tutto ha iniziato a precipitare quando, c'era dietro solo questo. Dodò è tornato 10 mesi dopo con un altro allenatore e la società ha preso un altro laterale mancino sul mercato: solo per quello abbiamo scelto di andare alla Samp".