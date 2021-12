In Inghilterra continuano a inseguirsi le voci per futuro sbarco in Premier per Gabigol. La punta brasiliana del Flamengo è seguita dal Liverpool e dal Newcastle. A spegnere le voci ci pensa l'agente dell'ex Inter, ​Junior Pedroso, dichiarando: ​ "Vuole giocare solo per il Flamengo perché è molto felice al club", come riportato su As.