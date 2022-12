Tra i profili accostati all'Inter per la difesa c'è anche Piero Hincapié, giovane ecuadoregno del Bayer Leverkusen. E il suo agente Manuel Sierra, intervistato da FcInterNews.it, non chiude la porta all'ipotesi nerazzurra:: "Quanto può chiedere il Leverkusen per venderlo e quale può essere il suo valore? Non lo sappiamo ancora, è uno dei calciatori più importanti della squadra. Chiederanno quello che reputeranno necessario. Io però non ho ancora parlato del tema con loro. Se ho parlato con i nerazzurri? La verità è che nessuno mi ha chiamato per discuterne. L'Inter sarebbe una buona opzione? L’Inter è un grandissimo club, mai dire mai, è chiaro che sarebbe una soluzione interessante".