Il Torino è stato a un passo dal prendere Lautaro Martinez, prima che firmasse per l'Inter. Lo ha rivelato l'agente dell'attaccante argentino ai microfoni di Radio Kiss Kiss:



"Costava 10 milioni di euro, lo volevo portare in Italia al Toro qualche anno fa, aveva una clausola da rispettare, c'erano le tasse da pagare che esige la Federazione. Insomma un'operazione da circa 12.5 milioni di euro. Ma Cairo ne offrì 8.5 e non se ne fece nulla".