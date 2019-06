In casa Lazio, Manuel Lazzari resta l'obiettivo numero uno per rinforzare la corsia di destra. L'esterno della Spal è il preferito di Simone Inzaghi, ma il direttore sportivo Igli Tare deve ancora trovare l'accordo con il club di Ferrara. Dalle parole a Il Tempo del procuratore dell’esterno, Augusto Carpeggiani, è arrivata più di un’apertura: “La Lazio è una destinazione gradita al mio assistito. Per ora non c’è stato alcun contatto con la società biancoceleste, vedremo”. Carpeggiani cura anche gli interessi di Francesco Acerbi, pilastro difensivo della Lazio.