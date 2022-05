L'agente di Robert Lewandowski, Pini Zahavi, ha rilasciato un'intervista alla Bild: "Per Lewandowski il Bayern ormai è storia. Ha l’opportunità di andare nel club che ha sempre sognato (il Barcellona, ndr). Non c’è stata nessuna proposta concreta da parte del Bayern per il rinnovo, lui vuole lasciare il club dopo 8 anni. Ha 34 anni e vuole realizzare il suo sogno”.