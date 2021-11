Una pista di mercato anticipata da calciomercato.com e confermata dalle notizie di giornata: Aleksej Miranchuk sta valutando un futuro lontano dall'Atalanta per ritrovare quello spazio e quel protagonismo che in nerazzurro ha avuto molto raramente agli ordini di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, in mattinata è andato in scena un incontro tra l'agente del calciatore e la dirigenza nerazzurra per fare il punto della situazione.



Miranchuk ha parecchi estimatori nel campionato di Serie A e tra le società che hanno sondato la disponibilità del nazionale russo a trasferirsi, anche con la formula del prestito, c'è il Genoa del nuovo allenatore Andriy Shevchenko - a caccia di rinforzi per il mercato di gennaio - e il Milan, che apprezza il giocatore da diverso tempo e aveva fatto dei tentativi per lui nelle precedenti finestre di trasferimenti.