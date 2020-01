Prosegue la fitta giornata di incontri chiave per il mercato a Casae dopo quelli con l'agente di De Paul e Zaracho e l'intermediario di Marcelin, un altro vertice molto importante in ottica possibili uscite:- Nel pomeriggio si è presentato presso la sede rossonera infatti, agente del fantasista brasiliano ex Flamengo che sta trovando sempre meno spazio nel Milan di Pioli, complice anche il passaggio al 4-4-2. Incontro conper fare il punto sul futuro e sulla possibile cessione a gennaio, con l'ombra deldi Leonardo (che un anno fa lo aveva portato a Milano) sempre viva: ore calde per il futuro di Paquetà.