Lucas Piazon è da diverso tempo seguito da Torino, che già la scorsa estate aveva fatto un sondaggio con il Chelsea per averlo in prestito. Nella formazione di Maurizio Sarri il centrocampista brasiliano non sta trovando spazio e nell'imminente mercato di gennaio potrebbe essere ceduto in prestito. Ai microfoni di Rai Sport, l'agente del giocatore, Federico Pastorello, ha aperto al trasferimento in serie A di Piazon "Verrebbe molto volentieri in Italia" ha dichiarato.



Il Torino, però, non è l'unica squadra italiana sulle tracce del calciatore del Chelsea, che piace infatti anche a Lazio, Milan e Sampdoria. La concorrenza è ampia: riuscire a portare a termine la trattativa, per il presidente granata Urbano Cairo, non sarà affatto semplice.