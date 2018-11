Un vecchio obiettivo che sta tornando di moda. Il Milan sta studiando attentamente il profilo di Rodrigo Caio, difensore centrale del San Paolo. Un giocatore gradito a Leonardo e che potrebbe andare a rinforzare un reparto falcidiato dagli infortuni, ultimo quello di Alessio Romagnoli in Nazionale.

L'AGENTE IN ITALIA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l'agente del giocatore, Nick Arcuri è arrivato a Milano in queste ore. In agenda c'è un summit con Leonardo, per capire se ci sono margini per intavolare una trattativa. Il San Paolo valuta Rodrigo Caio circa 10 milioni di euro, ma può aprire anche a un prestito con diritto di riscatto. Classe 1993, Rodrigo Caio ha disputato 5 partite nel massimo campionato brasiliano. Leonardo ci pensa, può essere lui il rinforzo per la difesa del Milan di Gattuso dopo gli infortuni di Caldara, Musacchio e Romagnoli...