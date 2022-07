Tra i giocatori che il Torino sta seguendo con maggiore interesse in questa sessione di mercato c'è Perr Schuurs, difensore di proprietà dell'Ajax che il direttore tecnico Davide Vagnati ha individuato come possibile sostituto di Gleison Bremer.



Dell'interesse della società granata per il centrale ne ha parlato il suo procuratore, Weezenberg, al De Telegraaf: "Il Torino è un candidato importante, ma ci sono diversi club. Sarà chiaro nei prossimi giorni se Perr partirà o resterà”.