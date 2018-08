Mancano otto giorni alla chiusura della sessione ma il mercato italiano non accenna a raffreddarsi e ad accendersi nelle ultime ore può essere l'asse Milano-Roma: nelle ultime ore, come riferito da Sky Sport, l'agente di Suso è stato avvistato a Trigoria, una visita che non passa inosservata e rilancia l'ipotesi di un trasferimento dello spagnolo in giallorosso.



LUNGO CORTEGGIAMENTO - Non è un segreto infatti che Monchi sia ancora alla ricerca di un nuovo esterno offensivo da regalare a Di Francesco dopo il fallimento dell'operazione Malcom e tra i nomi sotto osservazione c'è anche quello del numero 8 rossonero: non una novità per la Roma, che già dalla scorsa stagione aveva manifestato apprezzamenti per l'ex Liverpool senza mai portare tuttavia un'offensiva concreta dalle parti di via Aldo Rossi. Con la deadline in avvicinamento e le complicazioni per le altre piste tuttavia, i piani dei capitolini possono cambiare e i buoni rapporti con Alessandro Lucci, che ha recentemente chiuso il rinnovo di Florenzi, possono favorire l'apertura di una trattativa.



IL MILAN RESISTE? - E il Milan? Nonostante le recenti dichiarazioni di Leonardo e la forte stima di Gattuso nei confronti del giocatore, considerato un pilastro della squadra, Suso è tutt'altro che incedibile. Serve però un'offerta importante per far vacillare la nuova dirigenza rossonera, non meno di 30-35 milioni di euro per strappare lo spagnolo ai rossoneri. Il vertice a Trigoria, centro sportivo giallorosso, è però un segnale: la Roma non molla la pista Suso.



@Albri_Fede90