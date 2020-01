Kostantinos Tsimikas è il nuovo nome per la fascia del Napoli. Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l'agente del terzino dell'Olympiacos, ​Paschalis Tountouris: "Sappiamo che c’è un interesse del Napoli per Tsimikas anche perché parliamo di un giovane che a 23 anni ha già disputato più di 100 partite ad alto livello. Adesso, gode di maggiore risonanza perché ha giocato in Champions, ma era forte anche prima. Tsimikas era uno dei giovani terzini sinistri più forti del panorama calcistico europeo anche prima di arrivare all’Olympiacos. Posso confermare l’interesse del Napoli per Tsimikas, ma non posso dirvi altro e quindi confermare contatti col club. Tsimikas è un giocatore dal grande spessore fisico ed è molto bravo sul piano offensivo. E’ il giocatore con la maggior percentuale di cross riusciti in Champions League, ma è bravo anche difensivamente nell’uno contro uno. È un ottimo difensore anche dal punto di vista tattico, sa leggere le situazioni, è completo. L’Olympiacos è un grande club che difficilmente si priva del suo miglior difensore a gennaio anche perchè c’è un campionato da vincere ed un turno di Europa League contro l’Arsenal da superare. Il Napoli deve sapere che per l’Olympiakos Tsimikas è un giocatore importante e non sarà facile convincerlo a privarsene a gennaio. Se lo vuole il Napoli deve sapere di dover superare questo ostacolo. Ci vediamo a Napoli? Spero presto. Vediamo cosa succede”.