L'agente del calciatore dell'Empoli Miha Zajc, Jaka Lucu, ha rilasciato un'intervista a FirenzeViola.it, dopo che il suo assistito è stato accostato alla Fiorentina: "I viola sono un grandissimo club, con delle ambizioni sicuramente più grandi dell'Empoli, come la Champions League e per Miha sarebbe un sogno giocarci. Ancora però non c'è stato nessun contatto tra noi e la società viola. Ma se dovesse vestire la maglia viola sarebbe un grande step nella sua carriera. La vicinanza a Firenze è uno dei motivi per cui la Fiorentina sarebbe una destinazione più che gradita. Miha ama la vita toscana. A lui farebbe solo piacere restare in zona senza doversi trasferire ulteriormente. Abbiamo molto rispetto per la Fiorentina ma ora è concentrato sull'Empoli e qui sta bene. Per me è difficile immaginare l'Empoli senza Zajc. Lui tiene molto a questo club e vuole centrare la salvezza a tutti i costi. Però il mercato di riparazione è spesso imprevedibile. Non posso dare la certezza che se ne vada né che resti".