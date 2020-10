Claudio Vigorelli, procuratore del gioiello giallorosso Nicolò Zaniolo, ai microfoni di Radio Radio ritorna su quella trattativa con l'Inter: “Secondo me in quel momento l’Inter doveva fare un certo tipo di operazione di mercato, era una precisa dinamica. Nella negoziazione sono entrati due giocatori, Santon e Zaniolo. Difficile dare la colpa a qualcuno. In quel momento bisognava essere all’interno delle trattative per capirle“.