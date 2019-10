Wilfried Zaha non ci sta e passa alle vie legali: secondo quanto riportato dal Daily Mail la stellina del Crystal Palace ha intrapreso un'azione legale nei confronti del proprio agente, Will Salthouse della Unique Sports Management, reo - a detta di Zaha - di aver ostacolato il suo passaggio a club di prima fascia che erano interessati alle sue prestazioni. Il tutto a causa del buon rapporto che corre tra Salthouse e Steve Parish, presidente del Crystal Palace. Secondo le indiscrezioni, nella ultima sessione di mercato si sarebbero interessati a Zaha club come Everton, Arsenal e pure il Paris Saint Germain non trovando mai la disponibilità di dialogo dell'agente dell'anglo-ivoriano. Tra i possibili nuovi procuratori del classe '92 ci sarebbe anche Mino Raiola.