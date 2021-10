A margine dell'Assemblea Straordinaria A.I.A.C.S.-Assoagenti, il noto procuratoreha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti, tra cui Daniele Longo per Calciomercato.com.- "Non c'erano stati contatti in precedenza, è successo in modo inaspettato. Una casualità negativa per il Milan per l'infortunio di Maignan, ma positiva per Mirante che sognava da tempo di giocare in rossonero.- "E' naturale che si parli del suo contratto, ma non forziamo le cose e lasciamole evolvere in maniera normale.. E speriamo che duri ancora a lungo, che siamo solo a metà strada".- "La posizione della nostra agenzia è quella di sostenere il sistema anche da un punto di vista economico:per i giocatori ma anche per noi agenti, perché se il sistema dissangua veniamo penalizzati tutti".- "Quest'anno decorreranno i due anni da quando il giocatore è andato all'estero,Gli attimi prima del trasferimento a Parigi? Sono stati concitati, la chiamata definitiva è arrivata in tarda serata il giorno prima della fine del calciomercato e per questo sono stati momenti emozionanti".