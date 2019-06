Dagli studi di Rai Sport, il procuratore Giocondo Martorelli ha rivelato che l'operazione Icardi-Dybala è ancora possibile: "Proprio oggi ho avuto la fortuna di poter parlare con un dirigente dell'Inter a Forte dei Marmi. La situazione è molto delicata e molto difficile. Però la cosa certa è che Inter e Juventus stanno lavorando ormai da mesi per poter portare avanti un discorso di scambio tra Icardi e Dybala, anche perché c'è un discorso di plusvalenze importantissimo. Anche la Juventus ha bisogno di questo tipo di operazione, anche dal punto di vista tecnico. Faranno il massimo per portarla avanti e per concluderla. Sicuramente Dybala è molto più disposto ad accettare un trasferimento del genere, ad oggi il problema rimanere, non Icardi, ma la moglie, che è abbastanza rigida e non intende portare avanti questa trattativa".