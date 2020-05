In esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com è intervenuto il noto procuratore,, vicinissimo ad aggiungere alla lista dei suoi assistitiOttimo il rapporto con lain questi anni,parla dei suoi giocatori, del futuro e della ripartenza della Serie A:- "Penso abbiano meritato tutti e tre una chance. Tutino è da qualche anno sulla bocca di tutti, Contini ha meravigliato anche me sinceramente quest’anno per il campionato che ha fatto. È diventato un portiere forte, carismatico, bravo con i piedi. Sinceramente è migliorato talmente tanto che può essere un giocatore già importante per il Napoli. La stessa cosa Palmiero, a trovarne di play importanti come lui al momento. Penso tutti e tre abbiano una chance di indossare la maglia azzurra, poi starà al Napoli decidere cosa fare.perché la squadra è forte e c’è uno staff di primissimo livello. Gennaro (Gattuso, ndr) è uno che se perde una partitella a carte ribalta il tavolo, quindi credo che il Napoli ha già ciò che gli serve. Confido molto in Gattuso e credo che riuscirà a risollevare le sorti del Napoli”.- “Non sono né un virologo né uno scienziato, sento parlare tutti però io mi attengo a ciò che vedo.Oggi ci sarà l’ufficialità anche del campionato portoghese, quello spagnolo riprenderà a inizio giugno. Non vedo perché non possa farlo anche l’Italia. Forse noi stiamo perdendo un po’ più di tempo rispetto agli altri. Sarà perché siamo stati colpiti prima, non so, ma dico che come hanno fatto altri Paesi possiamo anche noi”.- “Ho sentito tutti quanti e sono molto carichi.Anche perché se vengono fatti i tamponi ogni tre giorni, rispettati i regolamenti e tutto, non credo ci sia tanto di cui aver paura”.- "È sempre stato ottimo.Mi sono sempre trovato bene con Cristiano (, ndr), ci lega un’amicizia da diverso tempo. Lo conosco da 13 anni, prima che diventasse il direttore sportivo del Carpi). Quindi il rapporto è stato sempre di stima, di amicizia. Quando c’è stato da litigare si è litigato, ma sappiamo entrambi che ognuno fa il suo lavoro ed è giusto così”.- “Lorenzo ora è in campo a fare allenamento”. Glissa la risposta.