L'agenzia Fitch ha declassato il bond emesso dall'Inter, che oggi per la nota agenzia di rating è inserito nel livello BB-. Calcio e Finanza riporta le motivazioni della scelta di un Rating Watch Negative (RWN), in previsione degli "importanti problemi di liquidità che ci aspettiamo nei prossimi mesi in FC Internazionale Milan S.p.a. e al conseguente deterioramento della posizione finanziaria consolidata dell'Inter".



INGAGGI ED ENTRATE - In particolare, le stime negative sulla futura performance della società dipendono dalla "riduzione delle entrate di circa il 20% nell'anno finanziario terminato a giugno 2020 (FY20) su base annua a causa del fatto che tutte le partite si sono svolte a porte chiuse. Inoltre gli stipendi dei giocatori del club sono circa il 20% superiori alle aspettative iniziali. Infine c'è la difficoltà nella raccolta di entrate dai partner di sponsorizzazione asiatici".