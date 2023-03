"Non esiste l'audio del quarto uomo nel dialogo con Mourinho durante Cremonese-Roma di ieri". E' quanto sostengono fonti dell'Aia, che all'ANSA rispondono alle accuse lanciate da José Mourinho al quarto uomo Marco Serra dopo l'espulsione rimediata durante il posticipo della 24ª giornata di Serie A. "Il quarto uomo, solitamente, non viene registrato perché la sua voce e i rumori di fondo interferirebbero con l’audio dell’arbitro e degli uomini alla Var. La registrazione avviene solo nel caso il quarto uomo spinga il pulsante e attivi il meccanismo, ma ieri sera – concludono le fonti Aia – questo non è avvenuto".



STANGATA - Nel frattempo è arrivata la stangata dal Giudice Sportivo, che ha comminato a Mourinho una squalifica di due giornate più ammenda da 10mila euro "per avere, al 2° del secondo tempo, contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all'atto del provvedimento di espulsione; per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive".