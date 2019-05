In vista della prossima stagione, la Fiorentina continua a seguire Lasse Schone. Secondo quanto riportato da Violanews.com, il centrocampista danese è stato proposto ai viola, che stanno riflettendo sul suo ingaggio, visto che il numero 20 dell’Ajax vuole lasciare l’Olanda per provare una nuova esperienza, con l’Italia che sarebbe per lui soluzione molto gradita. Le richieste di Schone sono un contratto di due anni con opzione per il terzo, con un ingaggio nell’ordine di 1,8 milioni, che potrebbe rientrare nei parametri della società viola. La Fiorentina medita, vista l’età del giocatore e le possibili difficoltà di ambientamento nel calcio italiano, dopo anni in Eredivisie, anche se la cavalcata in Champions della squadra di Amsterdam potrebbe rivelarsi un ottimo biglietto da visita.