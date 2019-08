Una finale di Champions sfiorata, un doblete in patria e uno spettacolo regalato a tutta l'Europa. La passata stagione dell'resterà inevitabilmente nella storia: l'apoteosi del bel calcio, il trionfo dei giovani talenti di ten Hag, maestro perfetto di un'orchestra in grado di eliminare Real Madrid e Juventus e di arrivare ad un passo dalla finale con il Liverpool.Una crescita che, in fase di mercato, si è fatta sentire. Le big d'Europa, inevitabilmente, hanno bussato alla porta di Marc Overmars, direttore degli affari sportivi dei lancieri. Già a gennaio, il Barcellona aveva prenotato. Il costo dell'operazione recita, di cui 7,5 da destinare al Willem II. In estate, invece, le partenze didalla Juventus),dal Salisburgo),dal Bayer Leverkysen),(riscattato dal Siviglia perdi euro) edall'Utrecht). A loro potrebbero presto aggiungersidal Real Madrid) e, vicinissimo al Genoa.Eppure, ad Amsterdam non restano a guardare. Anzi. La strategia è sempre la stessa: puntare su giovani di talento in grado di reggere il peso della maglia biancorossa, per continuare a vincere. E così, ecco i nuovi investimenti: dal CF America - perdi euro - è arrivato. A centrocampo ecco(pagatoallo Standard Liegi), mentre in difesa ci sono, arrivati rispettivamente dal Defensa y Justicia e dall'Heerenveen per le cifre di. Ciliegina sulla torta è, attaccante reduce da 33 presenze nella stagione a Siviglia. È lui l'affare più oneroso della sessione estiva. Il costo? FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com