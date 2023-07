L’Al Hilal sta rifacendo la squadra in questo calciomercato estivo. Dopo il colpo Ruben Neves e Milinkovic-Savic in arrivo, gli arabi sono pronti a investire ancora sul mercato.



Secondo quanto riportato dalla Cbs, il club avrebbe offerto 70 milioni di euro per convincere Bernardo Silva. Al portoghese del Manchester City sarebbe stato proposto una stipendio da 50 milioni a stagione per tre anni.