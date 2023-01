L’Al Nassr non vuole fermarsi a Cristiano Ronaldo. Gli arabi ci hanno preso gusto, e dopo il colpaccio CR7 puntano ad altri due campionissimi. Sempre di quel Real Madrid che ha scritto la storia con il portoghese. Precisamente Sergio Ramos, attualmente in forza al Psg, e Luka Modric, reduce da un altro ottimo Mondiale con la Croazia.



Il classe 1985, in scadenza con i Blancos a giugno, rivela Marca, è finito nel mirino del club allenato da Rudi Garcia al pari del forte centrale di nazionalità spagnola. Ma Modric, che da oggi può negoziare l’accordo con un altro club, è intenzionato, almeno per ora, ad ascoltare solo le proposte di Florentino Perez.