HAZARD visita el despacho de Rudi García, entrenador del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y con el que coincidió en el Lille.



¿Próximo fichaje del conjunto saudí?



@DarioMonteroG pic.twitter.com/twvN1Kkek9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 13, 2023

Dopo il trasferimento di, il club saudita studia le prossime mosse di mercato. Il secondo acquisto scintillante può corrispondere al nome di, che si prepara a. Ad accendere la pista che porta all'Al Nassr è un video condiviso da El Chiringuito, che ritrae, allenatore che il belga ha già incrociato nella sua esperienzaIl belga è incon i Blancos e da tempo èdi Carlo Ancelotti, con pochi minuti messi in fila e pochissima incisività quando chiamato in causa. Ora si apre la possibilità di un suo, che gli permetterebbe di andare a, in una formazione che nei piani dei sauditi prendere sempre più la forma di un dream-team.