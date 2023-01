L’aspetta l’arrivo del campione. Il club saudita, insieme ai suoi tifosi, ha chiuso il 2022 con la notizia dell’ingaggio di, un colpo storico per il calcio arabo. E che ha scatenato, ovviamente, centinaia di migliaia di fan, ae non solo.Impegnata ieri nell’ultima gara dell’anno della, contro l’la squadra di Riad ha centrato il successo per 1-0 grazie alla rete del solito. Ma a far notizia sono stati soprattutto i cori dei tifosi allo stadio, che a più riprese hanno salutato il nuovo acquistodurante la gara.Ronaldo ha firmato un contratto fino al 2025 con il club saudita,Il portoghese avrà in seguito un ruolo fondamentale per l'assegnazione del2030 all'Arabia Saudita: riceverà per questo la cifra monstre di 500 milioni di euro, che faranno lievitare il suo compenso a 1 miliardo per i prossimi sette anni.