"Per correr miglior acque alza le vele omai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele": esordisce così Dante Alighieri nei primi tre versi del Purgatorio. Dopo la brutalità dell'Inferno, il Poeta deve cambiare approccio e registro linguistico.. Il nuovo mondo post-pandemia ci ha consegnato una realtà diversa. Dal lavoro allo studio, dalla quotidianità al tempo libero: dopo esserci scoperti fragili ci siamo adattati al nemico invisibile. Anche nello sport.Si riparte stasera, dalla Coppa Italia e da Juve-Milan. Con una prima novità non indifferente: niente supplementari. I due mesi di full immersion che attendono il mondo del pallone hanno obbligato i vertici del nostro calcio a rivedere la formula: in caso di parità al termine del doppio confronto, si andrà direttamente ai rigori. Mezz'ora di corsa in meno nelle gambe, più spettacolo per i tifosi incollati davanti alla tv.Già, la tv. Stasera, allo Stadium, saranno circa in 300. Spazio solo agli addetti ai lavori: pazienza se in tasca qualcuno ha l'abbonamento o se la tradizione vuole il ritrovo al bar sotto casa con gli amici. Niente di tutto questo: ognuno nelle proprie case, davanti al televisore. Lo stadio vuoto è l'ossimoro del calcio: colori e suoni diventano tribune sbiadite e messe a tacere. Sarà, tuttavia, la realtà con la quale occorrerà convivere (almeno) nelle prossime settimane.Tour de force, impegni continui in un'estate bollente non solo dal punto di vista atmosferico. Oltre ai mancati supplementari, dunque, ecco le cinque sostituzioni. Una novità che ha fatto - e fa - parecchio discutere: il vantaggio per le big è evidente, con la possibilità di rivoluzionare la squadra a gara in corso. Verranno premiate idee e capacità di lettura della gara: restano, tuttavia, solo tre le finestre nel corso del match per eventuali cambi.Assembramento. Una parola diventata (drammaticamente) familiare negli ultimi mesi. Vietato in strada, davanti ai bar, lungo il mare e nei centri cittadini. Vietato, inevitabilmente, anche in campo. E così niente abbracci, niente esultanze di gruppo. La Bundesliga ha già fatto da cavia: i gol del calcio 2.0 si celebrano con gomiti e balletti. Rigorosamente a distanza.Distanza: con i compagni ma non solo. Le nuove regole obbligano i calciatori a restare ad almeno 1,5 metri dall'arbitro. Addio a proteste e accerchiamenti intorno al direttore di gara. Questo, a dire il vero, appare un punto a favore. Continuerà anche nell'epoca post-Covid?Niente scambio delle maglie. Vietato lasciare la propria casacca all'avversario, all'amico, al compagno di nazionale. Se ne va, momentaneamente, un gesto diventato consuetudine nei finali di partita. C'è chi, in casa, ha dato vita a una vera e propria collezione. Citofonare, per conferma, a Luciano Spalletti.Contatti da limitare il più possibile. E così saliva e sudore diventano nemici da combattere: spazio, dunque, alle bottigliette individuali.Niente contatti: a inizio gara, dunque, scordiamoci la stretta di mano tra gli avversari. Ognuno entrerà in campo in momenti diversi. Accantonate, per il momento, anche le mascotte sociali.Ok, probabilmente questo non lo vedremo. Ma vi assicuriamo che ci sarà. In sala Var ci sarà distanza tra l'addetto alla tecnologia in campo e il suo assistente. Confermato, tuttavia, l'uso del Video Assistant Referee, dopo che durante la pandemia era sorto il dubbio di un possibile mancato utilizzo.Sessanta secondi di silenzio per tutte le vittime della pandemia e un lungo applauso per tutti i medici, veri eroi del periodo appena trascorso. "Grazie a voi ripartiamo" è il messaggio che il calcio italiano intende mandare a tutti coloro che si sono trovati in prima linea per combattere il dramma coronavirus.