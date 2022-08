Non un vero e proprio allarme, ma Massimiliano Allegri ha dato la precisa sensazione di volerci andare coi piedi di piombo in merito al suo recupero. Il grave infortunio al ginocchio dello scorso gennaio a Roma richiederà a Federico Chiesa una dose di pazienza supplementare prima di tornare sui suoi migliori livelli. La passata settimana l'allenatore bianconero parlava di una condizione ottimale raggiungibile non prima dell'anno nuovo, mentre nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Samp ha espresso il seguente auspicio: "Io sarei contento se Chiesa rientrasse prima della sosta del Mondiale. Non possiamo sognare, sono molto realista, in questo momento non posso fare affidamento su Federico".



RISCHIO TAGLIO - Si nasconde in queste parole la spinta che la Juventus ha deciso di imprimere per arrivare a Filip Kostic, pronto ad esordire da titolare stasera e a rimpiazzare numericamente nelle prossime settimane proprio l'ex stella della Fiorentina. Una scelta di mercato ben precisa dettata dalla necessità di avere un giocatore in grado di fare la differenza a sinistra negli uno contro uno e bravo a creare la superiorità numerica. Una scelta per consentire a Chiesa di recuperare con tutta la prudenza del caso, tanto da "rischiare" persino l'esclusione dalla prima lista Champions di settembre, come riferisce Tuttosport. Allegri predica calma, per il "7" bianconero la prospettiva più concreta è un ritorno da protagonista solo nel 2023.