. È il senso di un meeting bilaterale, unico nel suo genere, che. In termini ufficiali le rappresentanze delle confederazioni calcistichesi danno appuntamento per “sviluppare progetti comuni”.: l'espansione del calcio femminile, lo sviluppo del calcio di base, la messa in comune degli studi sui più avanzati programmi d'allenamento e dei sistemi per l'abilitazione degli allenatori, il coordinamento dei calendari stagionali, il futuro delle competizioni e il rafforzamenti della cooperazione istituzionale” (). Un bel listone della spesa che pare fatto apposta per giustificarema che soprattutto devia l'attenzione dal vero motivo del meeting: la ricercaSono anni di estrema debolezza per le due confederazioni continentali che incarnano la tradizione del calcio novecentesco, quello dei club e delle rappresentative nazionali da cui è stata scritta la storia mondiale del football.ma sui piani politico e economico vivono un passaggio fra i più complessi della loro storia. E di tali difficoltà sono emblema le due confederazioni continentali, Uefa e Conmebol.Da una parte la confederazione europea, con l'ex presidente Micheltagliato fuori per una vicenda di consulenze sospette e successivamente coinvolto nel. Dall'altra parte la confederazione sudamericana, al centro delha travolto la Fifa e condotto alle dimissioni di Joseph. La perdita di peso politico che ne è derivata per le due confederazioni è schiacciante.Alejandro Guillermo Domínguez. Che si è trovato a affrontare una missione molto complicata, i cui risultati sarà possibile vedere realizzati nel medio-lungo termine., che immediatamente si è prestato al ruolo di maggiordomo dell'European Club Association (ECA) e dei principali club europei. Continua ad avere un vicepresidente che si chiama Michele Uva e su questo dettaglio sarebbe davvero troppo facile infierire. E infine presenta il gravissimo svantaggio di avere avuto come segretario generale colui cheChe dell'Uefa conosce perfettamente ogni piega e ogni debolezza, dunque sa come e dove colpire.Già,, portatore di una visione riguardo al ruolo della Fifa che caccia sempre più in un angolo le confederazioni continentalianziché in un ruolo di coordinamento. E l'attivismo diplomatico che in queste settimane vede impegnato Infantino (se ne parlerà nei prossimi giorni) è il segno di un dinamismo debordante.che proprio nel mondiale per club vedono lo spauracchio più pericoloso per il potere delle loro confederazioni. Ma sanno anche di non avere molto margine di manovra.