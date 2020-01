Dani Olmo è in partenza. La conferma arriva direttamente da Nenad Bjelica, allenatore della Dinamo Zagabria, che ai microfoni del sito 24sata.hr ha parlato così del talento spagnolo, accostato al Milan nelle ultime ore: "Olmo non giocherà domani. Sappiamo che si sta parlando di un suo trasferimento, ma non sappiamo né dove andrà né quando avverrà. Non vogliamo però prenderci nessun rischio".



CONCORRENZA AGGUERRITA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Zvonimir Boban sta provando davvero a portare il talento classe 1998 a Milano, dopo numerosi contatti con la Dinamo Zagabria: la richiesta del club croato è di 25 milioni più bonus, L'Atletico Madrid aveva alzato il pressing tra fine dicembre e inizio gennaio, il Barcellona vorrebbe riportarlo a casa e nelle ultime ore si sono fatti avanti sia il Monaco dalla Francia che Tottenham e City dall'Inghilterra. I rossoneri sperano, le parole di Bjelica fanno breccia nei cuori: ma il futuro di Olmo è ancora incerto. la concorrenza è agguerrita.