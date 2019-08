Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, commenta così il sorteggio Champions che vede i cechi con Barcellona, Borussia Dortmund e Inter: "Contento del girone? Molto. Alcuni sicuramente lo criticheranno, e ci diranno di essere modesti e umili. Ma siamo in Champions League, dove tutti sognano di giocare contro i più grandi. Penso ai tifosi. Chiunque vorrebbe vivere delle partite così. Una volta passati ai gironi, grazie a Dio abbiamo preso squadre così e non avversarie dell'Est Europa. Tutti dalla Repubblica Ceca partiranno per Dortmund e Barcellona. Sono opportunità che capitano una tantum. Quando ci si qualifica, è bello incontrare 3 squadre così. La partita più attesa? Personalmente, non vedo l'ora di andare a Dortmund. L'ho vista molto, la adoro. Conosciamo l'atmosfera e lo stadio, è un bel club. Anche se è difficile rispondere: penso a San Siro, al Barcellona con Messi. Sarà un girone difficile, conosciamo tutti i nostri avversari. Ma non ci arrendiamo in anticipo. Saremo in grado di dire il nostro, specie in casa, come abbiamo fatto l'anno scorso contro Siviglia e Chelsea. Niente è impossibile, fuori casa sarà durissima. Sicuramente, puntiamo a fare punti, e a segnare".



ANCORA SUL GIRONE - "Siamo contenti di giocare contro Barcellona, Borussia e Inter, piuttosto che con squadre come Shaktar e Zenit. Una volta raggiunta la Champions, penso che non ci sia nulla di meglio che trovare squadre come quelle che affronteremo: non una, ma tre grandi squadre. Sono club eccellenti, con storia e tradizioni enormi. Varrà la pena anche uscire contro queste squadre. Sicuramente ci ricorderemo di questo periodo, le partite che giocheremo qui a Praga. Ci saranno grandi giocatori che correranno sul prato, un premio per i tifosi. Unica pecca: non aver incontrato una avversaria inglese. Ma abbiamo un girone importante"