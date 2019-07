Tremendo esto. El entrenador del Dinamo de Bucarest, Eugen Neagoe, ha sufrido un infarto durante el partido contra el Craiova. Se lo ha llevado la ambulancia y el partido... se ha seguido jugando. Via @Emishor pic.twitter.com/4isFcn5nXb — Luigi Calabor (@Luigi14Calabor) 21 luglio 2019

I gesti verso l'arbitro, l'ambulanza in campo e qualche giocatore in lacrime.. Il tecnico della Dinamo ha ricevuto immediatamente i primi soccorsi ed è stato portato all'ospedale Floreasca: "Neago ha aperto gli occhi - ha raccontato un giornalista presente allo stadio - non si sa ancora la ragione del suo crollo., i medici hanno fatto tutti i passi specifici per un caso del genere".