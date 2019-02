È un destino agrodolce quello toccato anelle settimane a cavallo fra ile il. Difensore portoghese classe, promessa del fiorente vivaio dello, Tiago Pires ha chiuso l'attività da professionista nell'estate del. A soli 28 anni. L'ultimo club a tesserarlo è stato il, società dilettantistica delche milita in sesta divisione.. Poi ha mollato perché, racconta, negli ultimi anni di carriera stentava a riscuotere lo stipendio ovunque andasse. È stata la moglie a richiamarlo alla realtà ponendogli l'ultimatum: o il calcio o la famiglia. D, come continuano a chiamarlo i calciatori di mestiere quando guardano il mondo fuori dalla bolla. Ha dovuto reinventarsi.Attualmente lavora presso un negozio, dove si divide fra lo stoccaggio dell'ortofrutta e il servizio cassa . Tutte le mattine esce di casa alle 6.30 , e a chi lo intervista confessa che non è stato facile adattarsi a un lavoro da circa 500 euro mensili. Ammette di non essersi del tutto rassegnato a rimanere fuori dal calcio. Tiago continua infatti a allenarsi con la, club di Baixa da Banheiras (distretto di Setúbal), anche se non gioca perché non tesserato. , e non dispera di poter frequentare il corso per allenatori. Che però è troppo costoso per le sue possibilità. Ma a risolvere questo problema ha provveduto la produzione di “Você na TV!”, uno degli show televisivi che di recente hanno ospitato la storia di– Quando racconta la propria carrieranon manca di citare quel giorno del 2004 in cui, all'età di 17 anni, viene chiamato a fare numero in un partita di allenamento della nazionale portoghese guidata da Felipe, La seleçao è in ritiro a, l'accademia delloe sta preparando idisputati in casa. Il diciassettenne Tiago viene mandato in campo a giocare coi calciatori che in quel momento sono gli eroi di una nazione, e gli pare che non ci siano limiti al sogno di diventare calciatore professionista. Invece due anni dopo comincia l'incubo.L'agente di Tiago, che l'ex calciatore evita di nominare nelle interviste, gli propone quello che pare il colpo della vita: trasferirsi nel ricco calcio italiano, anche se c'è da partire dalla. Sembra il primo passo verso una grande carriera, e invece il momento magico finisce lì. L'allenatore rossoblu di allora è Giampiero, che proprio non lo vede. E perciò la prima stagione sotto contratto colsi chiude con un bilancio di 0 presenze e soltanto 4 panchine in B. Sicché dalla stagione successiva comincia la serie dei prestiti. L'ultimo della serie lo vede confinato in C1 al, nelle file di una squadra che a fine stagione 2008-09 retrocede in C2.. Tra i fogli del contratto che lo lega al club lucano vengono inseriti anche quelli della rescissione col. Lui firma tutto. Tale versione dei fatti è affermata nell'intervista rilasciata a Maisfeutebol citata poco sopra, e il dettaglio viene ribadito in un successivo articolo che gli viene dedicato dal sito Bancada. Riportiamo l'episodio, così come citiamo il fatto che Tiago continui a far riferimento al suo agente ma senza nominarlo. I, club rumeno che affronta il primo campionato didella propria storia. Ma, dei tre trasferimenti in prestito che ilfa compiere al portoghese, quello più interessante è il primo. Avviene durante l'estate del 2007 e il club di destinazione è il, che milita in, lasvizzera. Ma la vera peculiarità del club ticinese è un'altra. Pochi mesi prima, gennaio 2007, la società bianconera viene rilevata da Enrico, che da quattro anni è anche proprietario del Genoa.La scheda su Wikipedia gli attribuisce 4 partite e 1 gol. La scheda di Transfermarkt non registra dati su quell'annata a Lugano. Ma nonostante che le cifre del suo passaggio in Svizzera siano così povere, il difensore portoghese frutta al club ticinese un premio di valorizzazione. Come si legge nel documento di bilancio delE quello pagato per il portoghese non è il solo premio di valorizzazione versato dalal. Come si legge nella tabella che riproduciamo qui sotto, i premi per l'utilizzo di calciatori in prestito che vengono versati per quella stagione sono altri tre, tutti per la medesima cifra: 125 mila euro.Tutti classe 1987 come Tiago, tutti spediti a Lugano nell'estate del 2007. Diogo Tavares è un attaccante che con Tiago Pires ha in comune la provenienza dalle giovanili dello Sporting CP., giunto alda svincolato, perilspende. La cifra si ricava dal prospetto dei diritti pluriennali alle prestazioni di calciatori allegato al bilancio chiuso ilE riguardo a quest'ultima data di chiusura del bilancio, che apparentemente entra in conflitto con quella del 30 giugno 2008 che abbiamo menzionato sopra, non vi è errore di trascrizione.Ciò che, in via straordinaria, porta il Genoa Cricket and Football Club a presentare due documenti di bilancio in un anno.E dopo la stagione nellasvizzera inizia un tour di carriera che lo porta a toccare diverse piazze in. L'ultima squadra italiana in cui milita è la, Serie C, dove il portoghese gioca la prima metà della stagione 2017-18 per poi svincolarsi.Quanto a Alessandro, è un difensore nato a. Rimane asoltanto per la prima metà della stagione, poi a gennaio 2008 viene rimandato indietro alche immediatamente lo gira al. Al pari dipassa da un club all'altro e adesso milita nella Pro Sesto, Serie D Infine c'è. Paraguayano, trequartista, arriva aldala gennaio 2006. Ma il foglio relativo ai diritti economici, lo stesso da cui è riportata l'immagine di poco sopra coi dati su Diogo Tavares, riferisce che ilne abbia pagato l'acquisizione al club di origine.Nella tabella è riportato anche il costo pagato dal Genoa per acquisire i diritti del paraguayano: 224.047 euro., poi torna al Genoa e viene mandato in prestito al. Lo stesso club dove un anno dopo verrà spedito Tiago Pires. La sua carriera passerà poi da club comeper chiudersi in Sud America nell'estate del 2016.. Fanno 500 mila euro, che al pari dei quattro calciatori viaggiano da Italia a Svizzera.Ce ne sono altri. Per esempio, troviamo il francese SteveAttaccante classe 1988, cresce nelle giovanili delche però lo lascia svincolare. Lo ingaggia immediatamente ilnell'estate del 2008.Arriva nell'estate del 2009, gioca soltanto 4 partite di Challenge League e a gennaio 2010 viene rimandato al Genoa che lo presta subito ai francesi dell'. L'ultima notizia che lo riguardi, fra quelle reperibili sul web, risale a febbraio dell'anno scorso e lo dà in forza ai francesi del Mandelieu . Che è una squadra di. La tabella pubblicata qui sotto, ripresa dal bilancio genoano chiuso il 31 dicembre 2010, riferisce che per la valorizzazione di Pinau il Genoa ha pagato 100 mila euro al Lugano.Nella tabella sono presenti altri due nomi di calciatori associati al Lugano e a premi di valorizzazione: Carlo(10 mila euro di valorizzazione pagati al Locarno) e Michael(50 mila euro). Ma per parlare di Polli e Perrier bisogna spostare leggermente l'asse del discorso. Perché i casi analizzati fin qui – quelli del quartetto mandato in Ticino nell'estate del 2007 e di Pinau – riguardano calciatori prestati dal Genoa al Lugano, ciò che ha portato al pagamento di premi di valorizzazione per 600 mila euro. Invece con Polli e Perrier si apre il dossier dei calciatori che il Genoa acquisisce dal Lugano. Con notevole incremento del flusso finanziario, in questa bilancia dei pagamenti fra Italia e Svizzera che pende su un solo lato.Ma aggiungendo i valori impegnati per i calciatori di cui si parlerà nella prossima puntata,(1. continua)@pippoevai