Uno, due, tre... e avanti così. Fino a undici. A un mese dalla fine del mercato, il Monza è la grande protagonista dell'estate: 11 acquisti piazzati da Galliani & co., con l'obiettivo di fare un gran campionato in Serie A.. Al momento il Monza ha 37 giocatori in rosa, e altri - come per esempio Petagna - arriveranno ancora. Ecco perché la squadra andrà sfoltita, con alcune cessioni da definire.In porta non c'è posto per, scalato indietro come quarto portiere dopo gli arrivi di Cragno e Sorrentino. Sul giocatore ci sono diversi club di Serie B e C. Bettella è in trattativa con la Ternana,sta valutando una proposta del Benevento ma c'è la concorrenza della Reggina che spinge anche per. In bilico la posizione dell'ex Milan Gabriel, che a 36 anni potrebbe tornare in Sudamerica.A centrocampo è in stand by la situazione legata al futuro di Luca: lo vogliono Como e Palermo ma il ragazzo aspetta proposte dalla Serie A. Occhio anche all'ex Crotoneche ha diverse proposte in Serie B. Il Cagliari è su, perc'è una trattativa in corso con il Valencia sulla base di un prestito con diritto di riscatto epiace a Brescia e Parma. I gialloblù seguono con attenzione anche gli sviluppi legati al futuro di. Il Bari è su, tornato a Monza dal prestito al Crotone. Tanti giocatori in uscita da un Monza attivissimo in entrata, ma che ora dovrà lavorare anche sulle cessioni.