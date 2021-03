Ma si ha la sensazione di una consapevolezza intermittente. Bastano 2 goal mancati diper far dire “s’è mosso bene, è in ripresa” o due sgroppate diper avere di colpo la rivelazione di trovarsi davanti a “un bel potenziale”.Forse per questo la società, fino a ieri, era tutta protesa alla ricerca così pressante di un secondo centravanti da rendere Scamacca una specie di sogno proibito. Certo, visti gli infortuni, il Covid o altri virus, avrebbe fatto comodo una’ altra punta centrale, ma la priorità è questa? L’attacco è il vero nodo nevralgico? Un Morata in buona saluta ricopre quel ruolo più che bene.