Così un campione che in carriera ha vinto praticamente tutto, Champions inclusa, sfiorando anche il Mondiale (lo battemmo nella finale del 2006), ha deciso di accettare la proposta del club campano. Combatterà per rimanere in Serie A, una sfida nuova e meravigliosa. E lo farà con il cuore, oltre che con i piedi fatati che si ritrova.e lui resterà ammaliato dalla gente. Ne siamo sicuri. E siamo anche certi che saprà meritarsi tutto l’affetto dei suoi nuovi tifosi: se lo è guadagnato con la sola decisione di accettare un’avventura così diversa da quelle alle quali era abituato.. Come se un organismo freddo e burocratico avesse più passione per il calcio di un padrone in carne e ossa. Tant’è.@steagresti