Sognare a occhi aperti. La Ligue 1, negli ultimi anni, ha raccontato tante favole, l'ultima è quella che ha come protagonista il piccolo Angers, terzo a ventiquattro punti, con un grande sogno chiamato Champions League. Spensieratezza, entusiasmo, umiltà e tanta passione: ecco perché la squadra di Moulin può farcela.



ZOCCOLO DURO – Il gruppo è consolidato: il terzino destro Manceau è ancora oggi il più presente (311 volte) nella storia del club; il difensore centrale Thomas è invece il quarto (233) mentre il mediano ex Nancy e Monaco Mangani, l’altro difensore Traorè (ex Sedan e Brest), i due centrocampisti Capelle e Santamaria (ex Tours, cercato in passato anche da Fiorentina e Bologna, che negli ultimi tempi ha riscosso l’interesse pure di Atalanta e Napoli); il portiere Butelle, sono tutti nella top 15 di apparizioni di sempre nell’Angers.



MOMENTO – Il club, tornato in massima serie dal 2015 dopo vent’anni passati tra Ligue 2 e Championnat National, ha perso solamente quattro volte in campionato e ha subito solo una rete nelle ultime cinque partite. La squadra di Moulin è andata in gol già con dieci giocatori, il migliore è a quota quattro, la punta ex Nimes Alioui, mentre l’ala sinistra ex Caen Ninga e l’altro centravanti Bahoken hanno segnato tre volte ciascuno. In queste ultime stagioni, la squadra che gioca le partite casalinghe nel piccolo (solo sedici mila posti) Raymond Kopa, ha sempre ben figurato: nono, dodicesimo, quattordicesimo e tredicesimo posto. La terza posizione attuale, a meno nove dal PSG primo, può solamente far sognare, anche se in una classifica così corta può pure far un po’ paura, visto il più dieci sui playout. Ma la spensieratezza, l’entusiasmo e l’umiltà del gruppo bianconero siamo sicuri che farà più divertire che preoccupare i propri tifosi.



ALLENATORE LEADER – Impossibile chiudere senza un approfondimento sul tecnico, perchè Stéphane Moulin è il vero leader di questa squadra. In carica da luglio 2011, ha vissuto di tutto ad Angers, anche l’undicesimo posto in Ligue 2 del 2012, fino alla promozione e la nona posizione del 2016 in Ligue 1. Cresciuto tra l’altro proprio in bianconero dal 1984 al 1990 come centrocampista, è un totem della città e porta con sé un particolare record: è l’allenatore, dopo l’addio di Wenger all’Arsenal nel 2018, in carica da più tempo. Il suo 4-1-4-1 ormai è un marchio di fabbrica e la città situata nella valle della Loira spera tanto che possa tagliare un altro traguardo storico, un traguardo chiamato Europa.