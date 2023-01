Un curioso annuncio di lavoro è stato pubblicato recentemente da Monica Huldt ex-ballerina americana (originaria dell'Arizona) e oggi star di Onlyfans dove, senza mezzi termini, sceglie di mostrare il proprio corpo in tutto il suo splendore ricevendo in cambio lauti pagamenti (ha dichiarato di incassare 750mila dollari all'anno).



Ex-ballerina perché non la divertiva più, come ora non è più divertita dal fatto che ogni volta che si reca in palestra per allenarsi e tenere il suo fisico con queste forme (occhi sulla gallery e vedere per credere) tutti ci provano con lei. Per questo Monica sta cercando un bodyguard che la accompagni in queste occasioni. Chi sceglierà?