Con una lettera ufficiale diffusa tramite il sito dell'Atalanta, il Direttore Generale dell'ATS di Bergamo,, ha lanciato un appello ai tifosi bergamaschi in vista della sfida di questa sera contro il Real: "Cari Tifosi Atalantini, la giornata storica che stiamo per vivere sportivamente parlando, che vede la nostra Atalanta incontrare l’icona del calcio Real Madrid, è un’occasione di orgoglio, gioia e partecipazione sportiva che ci ricorderemo sempre.Accompagniamo i nostri calciatori nerazzurri idealmente con il sostegno della nostra vicinanza e col calore che loro meritano e noi sappiamo regalare, ma con la prudenza che il momento storico ci richiede,. Verrà di nuovo il momento di vivere questi atteggiamenti nella massima libertà, e sicuramente noi saremo lì, ma occorre avere ancora pazienza: la stessa che abbiamo dimostrato nell’attendere questo incontro-sogno col Real.Grazie per la vostra vicinanza del cuore e per il rispetto della salute di tutti".