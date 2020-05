''A Coraziones Solidarios, tutto il mio amore e la mia tenerezza. Aiutate le persone a mangiare. Il mio non è uno show, so di cosa parlo perché è una cosa che ho vissuto a Villa Fiorito''. Repubblica.it riporta il commosso messaggio di Diego Armando Maradona per sostenere Corazones Solidarios, una ONG che aiuta migliaia di bambini, per sensibilizzare le persone ad aiutare in questo difficile momento di pandemia del coronavirus.