Occhi lucidi per Andriy Shevchenko quando parla della sua Ucraina. L'ex attaccante - tra le altre - del Milan insieme a United Onlus in questi mesi ha dato vita a United for Ukraine, organizzando la serata benefica di stasera all'hotel Gallia di Milano. Sheva ha parlato di Milan ma non solo, ha commentato anche il momento difficile per il suo popolo lanciando anche un appello: "Gli atleti russi devono essere fuori da tutte le competizioni finché non finisce la guerra in Ucraina".