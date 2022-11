Scorri la nostra GALLERY per rivedere le sconfitte più sorprendenti

. Non per un risultato rotondo, né per un gol memorabile.. Il clamorosoè l'ultimo esempio. Chi alla vigilia di questi Mondiali avrebbe mai potuto pensare che l'potesse piegare, per di più in rimonta, sua maestà Messi e compagni?e già in passato hanno coinvolto la Seleccion: quella di Maradona per la precisione, che da campione in carica perse all'esordio delle Notti Magiche di Italia '90 contro il Camerun, arrivando poi in finale.- Argentina ma non solo, anche altre nazionali hanno ancora tante ferite non del tutto guarite. L'per esempio, ne ha almeno tre a macchiare irrimediabilmente il proprio curriculum: nessuna batte la sconfitta con ladel '66, la celebre 'disfatta dei Ridolini', ma anche quelle con l'a USA '94 enel 2014 (ultimi Mondiali giocati dagli Azzurri) non scherzano. Anche laha i suoi dolori, dall'unicum intestinonel '74 all'all'esordio a Spagna '82 fino all'ultima onta, l'eliminazione contro lanei Mondiali di Russia 2018. Forse Messi e compagni riusciranno a lasciarsi alle spalle la delusione e a portarsi a casa soddisfazioni in questi Mondiali, sicuramente l'Arabia Saudita si godrà un risultato che a prescindere da come andrà in Qatar resterà nella storia.