Cosa significa per un? Sfruttare la vetrina dello sport per distogliere l’attenzione dalle violazioni dei diritti umani. Nell’ultimo periodo, è quanto sta avvenendo con frequenza nei(vedasi l’ingaggio da parte dell’Al-Nassr di). Come riportato dal Fatto Quotidiano, la strategia riguarda da vicino anche l’ex premier, oggi leader di, che da tempo ha relazioni con il governo saudita, non estranee alla promozione dello sport.L’obiettivo è noto: portare a Riad iA fine ottobre, tra gli speaker della sesta edizione del FII c’era il presidente della FIFA. In quell’occasione, collegato con l’evento c’era l’amministratore delegato dell’ente saudita, Richard Attias, che presentava Infantino comeInfantino lo aveva ringraziato così: "l’impegno è rendere il calcio ancora più global nei prossimi anni, perché non è proprietà esclusiva di qualcuno e deve crescere in tutto il mondo". Anche in. In questo, il ruolo del FII Institute è di primaria importanza: negli ultimi anni l’ente ha cercato di promuovere il calcio in vista dei Mondiali 2030 (di cui Ronaldo sarà ambasciatore), ma non solo.a guidare la Fia fino al 2021 c’era Jean Todt, che vanta ottimi rapporti con Renzi). Il mondo arabo vuole accreditarsi verso l’occidente anche così, grazie alla rete di relazioni e agli eventi dell’FII dell'ex premier