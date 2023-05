Il futuro di Karim Benzema potrebbe incrociarsi a quello di Cristiano Ronaldo, in Arabia Saudita. Il francese infatti ha ricevuto un'importante proposta da parte dell'Al Ittihad: il Real Madrid è stato informato da parte dell'entoruage dell'attaccante classe 1987 riguardo all'offerta e al fatto che l'ex Lione sta riflettendo in merito al proprio futuro.



RINNOVO NON FIRMATO, INCROCIO CON CR7 - Il club spagnolo ha in mano i documenti per il rinnovo di Benzema, già programmato dalla passata stagione, ma non è ancora stato firmato nulla: in scadenza a giugno, Il 34enne Pallone d'Oro 2022, al secondo posto nella classifica marcatori in Liga con 18 reti, è il sogno concreto del club che ha appena vinto il campionato arabo, la Saudi Professional League, ai danni dell'Al-Nassr di CR7.



OFFERTA MONSTRE - Il club giallonero della città di Gedda ha pronta una proposta monstre per Benzema da 200 milioni di euro per un anno, con opzione per quella successiva.