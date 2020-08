L'ormai ex arbitro Gianluca Rocchi, intervistato da Sky Sport, parla dell'omaggio resogli dei calciatori di Juventus e Roma al termine dell'ultima partita arbitrata in carriera, all'ultima giornata di campionato: "Mi hanno fatto vivere un momento triste in un bel modo e per questo voglio ringraziare Juve e Roma. Quell'omaggio lo porterò sempre con me. L'arbitro è visto ancora come una figura esterna al gioco, invece dovrebbe essere considerato parte del gioco e lo ero dopo il tributo riservatomi dai calciatori. Ho ricevuto tanti messaggi, dall'arbitro di periferia fino al presidente Malagò ed ai vertici arbitrali".