Ora ad Atlanta, in MLS, dove con il suo calcio sta facendo divertire la tifoseria della franchigia della Georgia, Gerardo Martino può tornare ad allenare l'Argentina. I vertici dell'AFA ci stanno pensando, mentre così commenta i rumors il Tata, ai microfoni di Radio Alargue de Caracol: "Non ho parlato con nessuno dell'Argentina, inoltre ci sarebbe da risolvere una situazione contrattuale e lavorativa qui ad Atlanta. Mi risulta difficile parlare di cose che non sono reali, concrete. E' una questione di rispetto, non ho avuto nessuno contatto né con la Colombia né con l'Argentina".