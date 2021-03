Secondo il quotidiano sportivo spagnolo Marca, dalle parti del Santiago Bernabéu sanno che per Haaland e Mbappé la concorrenza sarà molto alta e di non poter competere con la forza economica di alcuni club in particolare.



Le merengues, però, confidano in un’arma che nessun altro ha a disposizione: la storia e l’appeal del Real Madrid, il club più importante e più titolato al mondo.



Nella capitale spagnola sperano che questo fattore possa risultare decisivo, anche a fronte di offerte economiche maggiori, per far indossare la camiseta blanca ad uno dei due futuri dominatori del calcio europeo.