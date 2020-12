All'Arsenal piace John Stones. Secondo 90min.com il 26enne, che sta faticando a farsi spazio nel Manchester City, potrebbe lasciare la squadra di Pep Guardiola se l'interesse dei Gunners si concretizzasse, anche in vista dei prossimi Europei. Mikel Arteta è un grande fan del difensore inglese, che potrebbe accettare volentieri un trasferimento per assicurarsi la convocazione in Nazionale, squadra in cui fino a poco tempo fa sembrava un intoccabile. L'Arsenal è alla porta, in attesa di notizie da Manchester.